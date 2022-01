TONGANOXIE

Boys basketball

Dec. 3 LOUISBURG, W, 61-48 (1-0, 1-0)

Dec. 7 ATCHISON, W, 47-42 (2-0, 1-0)

Dec. 10 METRO, W, 59-41 (3-0, 1-0)

Dec. 14 at Turner, W, 56-37 (4-0, 1-0)

Dec. 17 at Eudora, L, 61-48 (4-1, 1-1)

Dec. 21 at Lansing, L, 54-51 (4-2, 1-1)

Jan. 4 BALDWIN, W, 52-35 (5-2, 2-1)

Jan. 7 OTTAWA W, 67-52 (6-2, 3-1)

Jan. 11 PIPER, L, 70-56 (6-3, 3-2)

@Jan. 17 BONNER SPRINGS, L, 69-56 (6-4, 3-2)

@Jan. 20 METRO ACADEMY

@Jan. 22 TBA

Jan. 25 HERITAGE CHRISTIAN

Feb. 1 SHAWNEE HEIGHTS

Feb. 4 at Bonner Springs

Feb. 8 JEFF WEST

Feb. 14 at Hayden

Feb. 15 SPRING HILL

Feb. 18 PAOLA

Feb. 22 at Ottawa

March 1-5 Substate TBD

March 9-12 State at Salina

@-Tonganoxie Invitational

Girls basketball

Dec. 3 LOUISBURG, L, 36-27 (0-1, 0-1)

Dec. 7 ATCHISON, W, 43-20 (1-1, 0-1)

Dec. 14 at Turner, W, 49-11 (2-1, 0-1)

Dec. 17 at Eudora, L, 51-29 (2-2, 0-2)

Dec. 21 at Lansing, L, 57-31 (2-3, 0-2)

Jan. 4 BALDWIN, L, 42-31 (2-4, 0-3)

Jan. 7 OTTAWA, L, 39-33 (2-5, 0-4)

@Jan. 17 WAMEGO

@Jan. 21 TBA

@Jan. 22 TBA

Jan. 25 HERITAGE CHRISTIAN

Jan. 28 PIPER

Feb. 1 SHAWNEE HEIGHTS

Feb. 4 at Bonner Springs

Feb. 8 JEFF WEST

Feb. 10 LEAVENWORTH

Feb. 14 at Hayden

Feb. 15 SPRING HILL

Feb. 18 PAOLA

Feb. 22 at Ottawa

March 1-5 Substate TBD

March 9-12 State at Salina

@Tonganoxie Inivtational

Boys wrestling

Dec. 1 at Bonner Springs (dual), W, 48-32 (1-0, 1-0)

Dec. 4 at Gardner-Edgerton Invitational (THS placed sixth out of 15 teams)

Dec. 9 PITTSBURG (dual), W, 46-18 (2-0, 1-0)

Dec. 11 at Shawnee Mission Northwest (eighth out of 13 teams)

Dec. 16 at Ottawa (double dual vs. OHS, Santa Fe Trail) Ottawa, W, 48-27; Santa Fe Trail, W, 51-30 (4-0, 2-0)

Dec. 18 TONGANOXIE INVITATIONAL (THS placed first out of 10 teams)

Jan. 7, 8 at Jenks (Okla.) Invitational (THS placed sixth out of 21 teams)

Jan. 14-15 at Bobcat Classic, Basehor-Linwood (THS placed third out of 25 teams)

Jan. 21-22 at OA-BCIG Invitational in Ida Grove, Iowa

Jan. 29 at Baldwin Invitational

Feb. 9 Frontier League Meet at Eudora

Feb. 18-19 Regionals at Paola

Feb. 25-26 State at Salina

Girls wrestling

Dec. 1 at Bonner Springs (dual)

Dec. 4 at Spring Hill Invitational

Dec. 9 PITTSBURG (dual), L, 36-30

Dec. 10 at Santa Fe Trail

Dec. 16 at Ottawa (double dual vs. OHS, Santa Fe Trail)

Dec. 18 TONGANOXIE INVITATIONAL

Jan. 8 at Blue Valley Southwest Timberwolves Xtreme JV Open (THS finished fourth out of 20 teams in combined standings with THS JV boys)

Jan. 22 at Council Grove

Jan. 29 at Washburn Rural Invitational

Feb. 2 Frontier League Meet at Eudora

Feb. 11-12 Regionals at Baldwin

Feb. 23-24 State at Salina

MCLOUTH

Boys basketball

Dec. 3 JEFF COUNTY NORTH, L, 58-28 (0-1, 0-1)

Dec. 7 at Pleasant Ridge, L, 76-37 (0-2, 0-2)

Dec. 10 MAUR HILL-MOUNT ACADEMY, L, 50-45 (0-3, 0-3)

Dec. 14 ATCHISON COUNTY, L, 43-29 (0-4, 0-4)

Dec. 17 OSKALOOSA, W, 27-25 (1-4, 1-4)

Jan. 4 HORTON, L, 32-23 (1-5, 1-5)

Jan. 7 at Jackson Heights, L, 40-30 (1-6, 1-6)

Jan. 11 at Valley Falls, L, 69-31 (1-7, 1-7)

Jan. 17-22 MCLOUTH INVITATIONAL

Jan. 25 at Mission Valley

Feb. 1 at Jefferson County North

Feb. 4 PLEASANT RIDGE

Feb. 8 at Maur Hill-Mount Academy

Feb. 11 at Atchison County

Feb. 18 JACKSON HEIGHTS

Feb. 22 VALLEY FALLS

Feb. 25 at Horton

March 1-5 Substate at Valley Falls

March 9-12 State at Manhattan

Girls basketball

Dec. 3 JEFF COUNTY NORTH, L, 50-43 (0-1, 0-1)

Dec. 7 at Pleasant Ridge, W, 49-36 (1-1, 1-1)

Dec. 10 MAUR HILL-MOUNT ACADEMY, L, 36-28 (1-2, 1-2)

Dec. 14 ATCHISON COUNTY, L, 49-21 (1-3, 1-3)

Dec. 17 OSKALOOSA, W, 38-15 (2-3, 2-3)

Jan. 4 HORTON, 44-33 (2-4, 2-4)

Jan. 7 at Jackson Heights, L, 60-23 (2-5, 2-5)

Jan. 11 at Valley Falls, W, 45-37 (3-5, 3-5)

@Jan. 17 VERITAS CHRISTIAN

@Jan. 21 TBA

@Jan. 22 TBA

Jan. 25 at Mission Valley

Feb. 1 at Jefferson County North

Feb. 4 PLEASANT RIDGE

Feb. 8 at Maur Hill-Mount Academy

Feb. 11 at Atchison County

Feb. 18 JACKSON HEIGHTS

Feb. 22 VALLEY FALLS

Feb. 25 at Horton

March 1-5 Substate at Valley Falls

March 9-12 State at Manhattan

@-McLouth Invitational

Boys wrestling

Dec. 4 at Emporia

Dec. 11 at Onaga Invitational (MHS was 15th out of 17 teams)

Dec. 16 at St. Marys Invitational

Jan. 8 at Rossville Invitational

Jan. 13 at Maur Hill-Mount Academy

Jan. 27 at Wabaunsee

Jan. 29 at Atchison

Feb. 4 at Onaga

Feb. 18-19 Regionals at Silver Lake

Feb. 25-26 State at Hays

Girls wrestling

Dec. 4 at Emporia

Dec. 10 at Eudora

Dec. 18 at Atchison County

Jan. 7 at Seaman

Jan. 8 at Rossville Invitational

Jan. 22 at Holton

Feb. 11-12 Regionals at Baldwin

Feb. 23-24 State at Salina

RANKINGS

Boys wrestling

CLASS 4A

Team Rankings

Andale, 2. Holton, 3. Chanute, 4. Tonganoxie, 5. Augusta, 6. Clay Center, 7. Rose Hill, 8. Colby, 9. Abilene, 10. Scott City

CLASS 3-2-1A

Team Rankings

Hoxie, 2. Plainville, 3. Beloit, 4. Wellsville, 5. Silver Lake, 6. Hill City, 7. Republic County, 8. Norton, 9. Halstead, 10. Erie

Individual THS Rankings

126

Braeden Moore (soph.)

132

Noah Bailey (soph.)

138

Grayson Sonntag (sr.)

170

Tyler Pankey (soph.)

182

Gabe Bailey (sr.)

Girls wrestling

CLASS 4-1A

Team Rankings

Pratt, 2. McPherson, 3. Burlington, 4. Wellington, 5. Lakin, 6. Hoisington, 7. Eureka, 8. Baldwin, 9. Chapman, 10. Holton

Individual THS Rankings

101

Madison Daniels (jr.)

132

Boys basketball

CLASS 4A

Eudora, 2. Buhler, 3. Bishop Miege, 4. Tonganoxie, 5. Paola, 6. Abilene, 7. McPherson, 8. Andale, 9. Wamego, 10. Concordia

Girls basketball

CLASS 4A

Bishop Miege, 2. Wamego, 3. Wellington, 4. Eudora, 5. Andale, 6. Clearwater, 7. Louisburg, 8. Rock Creek, 9. Labette County, 10. Ottawa

CLASS 3-2-1A